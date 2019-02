UNO: Nordkorea versteckt Raketen in Flughäfen

Versteck soll Raketen vor Luftangriffen durch die USA schützen

Doch UN-Experten befürchten, dass der Diktator sein Atomprogramm munter weiterbetreibt - nur eben versteckt. Das Land nutze zivile Einrichtungen, um ballistische Raketen zusammenzubauen und zu testen, heißt es in dem Bericht an den UN-Sicherheitsrat. So wolle Nordkorea verhindern, dass die USA die Waffen durch Luftangriffe zerstören können.