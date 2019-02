Red Bull Salzburg holt Bernede von Paris SG!

Bernede, der in den kommenden Tagen in Salzburg ins Training einsteigen soll, gilt als großes Talent im europäischen Fußball. So wurde er 2016 als zweitbester Jugendspieler der Pariser Nachwuchsschmiede ausgezeichnet. Der 1,77 Meter große zentrale Mittelfeldspieler absolvierte in der laufenden Spielzeit zahlreiche Partien für die U19 von Paris St.-Germain, kam aber auch in der Ligue 1 und in der Trophee des Champions zum Einsatz. Weil er sich geweigert haben soll, seinen auslaufenden Vertrag vorzeitig zu verlängern, stellte ihn PSG aber aufs Abstellgleis.