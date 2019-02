Versicherungsbetrug: Mann täuscht Sturz vor

Der 57-Jährige aus dem US-Bundesstaat New Jersey behauptete, er sei gestürzt. Er ließ sich sogar von einem Krankenwagen abholen und seine „Verletzungen“ behandeln. In einem Überwachungsvideo ist zu sehen, was wirklich passierte: Der Mann sieht sich erst um, ob auch niemand kommt. Dann verstreut er Eiswürfel auf dem Boden und wirft sich dann ganz offensichtlich absichtlich auf die Erde.