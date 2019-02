Nach Ball in Oberhofen Außenleuchten demoliert

Zu Sachbescheidung kam es bereits in der Nacht auf Sonntag, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine unbekannte Täterschaft beschädigte fünf Außenleuchten in Oberhofen auf der Höhe des Hauses Schulweg 9. Laut Polizei entstand dadurch ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Die Polizeiinspektion Telfs bittet nun um zweckdienliche Hinweise an 059133/7126.