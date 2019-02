DIESER Mann gab Paris entscheidende Gold-Tipps

„Es ist ein sehr spezieller Tag für mich. Ich habe nicht erwartet, ein so wichtiges Rennen in der Saison gewinnen zu können“, meinte Paris bei der Pressekonferenz. „Es war sehr tough, und es waren nicht die Konditionen, die ich mag. Ich mag es, wenn es eisig und schlagig ist. Aber ich hatte ein tolles Gefühl beim Fahren, ich bin sehr glücklich.“ Kurz vor dem Ziel unterlief ihm noch ein Schnitzer. „Ich war nicht wirklich happy mit diesem Lauf, weil ich wusste, alle guten Läufer sind noch auf dem Berg. Aber am Ende war ich der Glückliche.“ Was dem Weltklasse-Athleten am Mittwoch in erster Linie Probleme bereitete, waren die schwierigen Sichtverhältnisse. „Bei diesem Licht war es so hart, ans Limit zu gehen. Das Licht war so flach, man konnte die Wellen und Schläge nicht sehen. Die waren zwischen den Toren, und man konnte nicht wissen, ob sie da sind oder nicht“, erklärte der 29-jährige Paris.