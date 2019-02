Lohndumping am Bau: Nur 2,51 Euro Stundenlohn

Wenn Josef „Beppo“ Muchitsch, Steirer, Chef der heimischen und europäischen Bau-Holz-Gewerkschaft und Nationalratsabgeordneter, auf den Tisch haut, dann wackelt’s ordentlich. Hat er in Sachen Lohndumping gerade wieder gemacht. „Krone“-Leser durften bereits am Montag erfahren, dass es ausländische Baufirmen in Österreich wild treiben, ihren Arbeitern oft nur einen Hungerlohn zahlen.