Was tun, wenn schlechte Noten Ferienspaß trüben

Wenn ein Kind eigentlich selbst kein besonderes Interesse an der Schule hat; wenn es sich nur schwer konzentrieren kann; wenn man ein Kind immer wieder motivieren muss, damit es etwas für die Schule tut; wenn ein Kind sehr viel üben muss, damit es gute Leistungen erbringen kann; wenn der Schulweg zum Gymnasium sehr weit ist und viel Zeit in Anspruch nimmt. In solchen Fällen würde ich raten, dass das Kind eher in eine Neue Mittelschule geht und man in der 4. Klasse dort überlegt, wie es weitergehen kann.