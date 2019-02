Drei „Ortskaiser“ in GU gehen in Polit-Pension

Im April wird Rauch 63. Sie werde die SPÖ zwar weiter unterstützen, vor allem im nächsten Wahlkampf, wolle sich aber sonst ins Privatleben zurückziehen: „Ich reise gerne und will mir noch ein bisserl was anschauen.“ Die erste Reise ist schon gebucht: eine Kreuzfahrt. Am 12. Februar übergibt sie das Zepter an ihren Nachfolger, den hochrangigen Polizisten Manfred Komericky, drei Tage später sticht sie in See.