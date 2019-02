Ein schokoladiger Heiratsantrag pro Woche

In einer Woche ist er wieder, der Valentinstag. Der Tag, an dem sich der Partner oder die Partnerin eine Aufmerksamkeit erwarten, bringt manche unter Druck. Abhilfe schafft seit fünf Jahren René Stuprich, Geschäftsführer und Gründer von Pralinamo. Die Eberstalzeller schreiben mit Schokolade Botschaften auf Pralinen. „Im Schnitt machen wir pro Woche einen Heiratsantrag“, so Stuprich.