Zu viel Selbstausbeutung der Pflegekräfte

„OÖ-Krone“: Wie könnte man das lösen?

Silvia Rentenberger-Enzenebner: Ich glaube, es muss sowieso ein globales Umdenken erfolgen, dass sich so ein reicher Staat wie Österreich die Medizin und die Pflege eben leisten will. Da gehört jetzt einmal ein verpflichtender, fairer Dienstpostenplan her, ein Personalschlüssel, der es den Leute ermöglicht, so zu arbeiten, wie sie es in der Pflegeausbildung eigentlich gelernt haben und wie es der Patient und die Patientin auch nötig haben.