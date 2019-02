Einzigartige Therapie für Schlaganfall-Patienten

Bei halbseitiger Lähmung

Impulse und Bilder stellen verlorene Muster im Gehirn wieder her. So lernen Hände wieder greifen. Primar Tim J. von Oertzen eröffnet nun am Taubenmarkt ein „Gym“ speziell für die Rehabilitation von Halbseitenlähmung. Sogar länger zurückliegende Schlaganfälle können behandelt werden. Kostenpunkt für eine Sitzung: 120€. Die Methode wird übrigens auch im Reha-Zentrum der PVA in Schallerbach angewendet.