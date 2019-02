Österreichs Tennis-Damen feiern Fed-Cup-Startsieg

Österreichs Tennis-Damen sind am Mittwoch mit einem Sieg in die Europa-Afrika-Zone II des Fed Cup gestartet! Barbara Haas und Co. setzten sich im ersten Spiel von Pool A gegen Tunesien mit 2:1 durch. Damit hat die Mannschaft von Neo-Kapitänin Marion Maruska den ersten Schritt zum erhofften Wiederaufstieg in Europa-Afrika-Zone I geschafft.