Im Winter gibt der Transfermarkt kaum was her!

Nichts geht mehr! Rund 100 Spieler der Dritt- und Viertligisten wechselten im Winter den Klub! Zum Vergleich: Im Sommer lag die Zahl noch bei über 300, also um ein vielfaches höher! Dabei fielen in der jetzigen Übertritts-Zeit zwei Klubs besonders auf. In der Regionalliga vor allem der FC Wels, der sich schon im Sommer mit 17 (!) neuen zum Transfer-Kaiser kürte. Im Winter ging man es bei den Messestädtern vergleichsweise ruhig an, vier Abgängen stehen sieben Zugänge gegenüber. „Im Winter gibt der Markt zwar kaum etwas her, dennoch ist es bei uns nicht ruhig geblieben. Wir haben den Kader verstärken müssen - wollen unbedingt die Liga halten“, sagt Obmann Juan Bohensky.