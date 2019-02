OMV verdoppelte im Vorjahr ihren Nettogewinn

Noch nie hat der börsenotierte Öl- und Gaskonzern OMV so viel selber produziert: Dank Zukäufen stieg die Öl- und Gasförderung auf 427.000 Barrel pro Tag (plus 23 Prozent zum Vorjahr). Die Kosten je Einheit sanken auf sieben US-Dollar (minus 20 Prozent), damit zählt man inzwischen in der Branche zu den profitabelsten Erzeugern. Zum Vergleich: Vor einigen Jahren lag man noch bei Kosten von 16 Dollar.