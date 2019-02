Luftqualität hat sich in Salzburg verbessert

Feinstaubbelastung rückläufig

Die Feinstaubbilanz 2018 zeigt - wie schon in den Jahren zuvor - ein niedriges Belastungsniveau. An insgesamt zehn Tagen wurden an der höchstbelasteten Messstelle des Landes, auf dem Rudolsplatz, erhöhte Werte registriert. An den restlichen Messstellen im Zentralraum lag das Feinstaubniveau etwas niedriger: Mirabellplatz (8 Tage), Hallein B159 (7), Lehener Park (7) und Hallein A10 (4). Innergebirg wurde an allen Messstellen der Tagesgrenzwert eingehalten.