Im Wilden Westen: Unterwegs in South Dakota

Die Leidenschaft einer anderen Familie versetzt nahezu ganze Berge – oder sprengt sie zumindest. 1948, also vor rund 70 Jahren, begann Bildhauer Korczak Ziolkowski, nachdem er von Häuptling Standing Bear darum gebeten worden war, mit der Arbeit am Crazy Horse Memorial. Ein gigantisches Vorhaben, an dessen Ende die größte Natursteinarbeit der Welt stehen soll. Eine Skulptur des Anführers der Lakota, 195 Meter lang und 172 Meter hoch, in den Stein der Black Hills – für die Ureinwohner heilige Berge – gehauen. Nach dem Tod Korczaks 1982 führen nun Kinder und Enkelkinder seine Arbeit fort. Mit viel Einsatz werden Spenden gesammelt, um die Fertigstellung voranzutreiben. Wann es so weit sein soll? Das weiß niemand. Ihnen allen ist bewusst, dass das vielleicht keiner von ihnen erleben wird. Aber das ist egal. Die Verbundenheit mit dem Berg und die Gewissheit, seine Spuren hinterlassen zu haben, reicht, um mit viel Enthusiasmus weiterzumachen.