Die Hochzeitspredigt, die Millionen begeisterte

„Die Kraft der Liebe“

Curry zitierte Martin Luther King und sprach über die heilsame Wirkung der von Sklaven gesungenen Spirituals. Meghans Mutter stammt von Sklaven ab. Die Queen wirkte während der Predigt einigermaßen verstört. Am meisten aber sprach er über die Macht der Liebe. Unter dem Titel „The Power of Love“ („Die Kraft der Liebe“) erscheint der Text der Predigt am 1. März in Buchform mit einem Nachwort des kultigen Bischofs.