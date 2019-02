Sechs Monate Haft für Angriff mit Schraubenzieher

Ohne ersichtlichen Grund ist ein junger Syrer Ende des Vorjahres in einem Lokal in der Wiener City auf einen Gast losgegangen und hat ihm mit einem Schraubenzieher attackiert. Das Opfer, ein 25 Jahre alter Fleischhauer, trug dabei mehrere Stichverletzungen an Hals und Oberkörper davon. Auch am Mittwoch auf der Anklagebank konnte der junge Beschuldigte aus Syrien im Alter von mittlerweile 16 Jahren keinen Grund für den Angriff nennen. Er wurde wegen schwerer Körperverletzung zu 18 Monaten Haft, davon sechs Monate unbedingt, verurteilt - nicht rechtskräftig.