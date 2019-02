Skiunfälle forderten in Tirol mehrere Verletzte

Eine ganze Reihe von Skiunfällen ereignete sich in den vergangenen Tagen in Tirol! In Berwang brachte eine Unbekannte eine 77-Jährige zu Sturz und ergriff die Flucht. Im nahen Lermoos kam es zu einer Kollision zwischen zwei Wintersportlern - ein Russe brach sich dabei das Bein. Und in Sölden erlitt ein 9-jähriger Bursche einen Oberschenkelbruch.