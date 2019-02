Rapid-Youngster Malicsek wechselt zum FAC

Seine Karriere begann der 1,78-Meter große Defensivallrounder in der Jugend des ASC Götzendorf, ehe er in der Akademie des FC Flyeralarm Admira den Sprung in die Profimannschaft des Bundesligisten schaffte. Insgesamt stand der Rechtsfuß 27 Mal für die Südstädter in der Bundesliga auf dem Platz. Im Sommer 2016 ging es für Malicsek zum SK Rapid Wien. Nach zwei Jahren bei den Hütteldorfern folgte ein Gastspiel beim SKN St. Pölten, ehe der Mittelfeldmann zurück in die Bundeshauptstadt kehrte. Insgesamt hat Malicsek für die Admira, Rapid und St. Pölten 48 Bundesligapartien absolviert. Zudem war der Mittelfeldmann 31 Mal im Nachwuchs des österreichischen Nationalteams im Einsatz, unter anderem bei der U19-Europameisterschaft 2016 in Deutschland.