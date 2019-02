Goldstimme Anna F. nun mit Friedberg am Start

Einige Zeit war es ziemlich ruhig um die erfolgreiche Sängerin Anna F. - und zwar wirklich ruhig. Im Joshua Tree National Park in Kalifornien fand sie die totale Stille. „Ich hatte mir dort eine Hütte gemietet. Untertags war es schön, aber in der Nacht war es schon sehr einsam und ein wenig unheimlich“, lacht sie im Interview. Also lud sie zwei befreundete Produzenten in die Einöde - und gemeinsam erfüllten sie die Stille mit Musik.