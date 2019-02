Klimawandel: „Diese Welt gehört uns nicht!“

Es geht um meine Zukunft, sagt Greta Thunberg. Es ist der erste Schultag in Schweden, der 20. August 2018, als sich die 15-Jährige zum ersten Mal ganz alleine vor das schwedische Parlament setzt. Mit einem Schild in der Hand: „Schulstreik für das Klima“. Sie schwänzt die Schule und demonstriert, weil sie sich nicht mehr mit der schwedischen Klimapolitik abfinden will.