Sila Sahin: Nur einen Monat nach Geburt schwanger

Afterbaby-Body mit Babybauch

Schon im September hatte sie auf Instagram darüber geschrieben, dass ihr Bauch nicht weggeht: „Einige von Euch haben mich darum gebeten euch mal meinen AfterBabybody zu zeigen . Tadaaaaa .... hier ist er in voller Schönheit“, schrieb sie mit lachenden Emojis zu einem Foto von sich mit Kinderwagen und Kugelbauch. „Ich sehe immer noch so aus als wäre ich im 4., naja eigentlich wie im 5. Monat, oder ? ... Und wisst ihr was ? .. Es ist mir schnuppe , denn ich habe in diesem Bäuchlein für mich das Schönste Geschenk der Welt getragen und am Ende in den Händen halten dürfen.“