Bruder des Opfers ging auf Angeklagten los

Ersten Aussagen zufolge schien klar, was geschehen war: Der Mann hatte das Opfer gestoßen. Doch nun beim Prozess war alles anders: Die Frau zog die Aussage zurück und nahm ihren Ehemann in Schutz. In dieser angespannten Situation sprang plötzlich der im Gericht anwesende Bruder des Opfers auf und attackierte den Angeklagten. Der Prozess wurde für Zeugeneinvernahmen vertagt.