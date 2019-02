Eine neue Gnackwatschn für alle Ska-Punk-Fans

Zahlreiche Live-Dates

Gestählt von unzähligen Liveauftritten im In- und Ausland scheinen sich Gnackwatschen mittlerweile mühelos in ihrem ganz eigenen Soundkosmos bewegen zu können. Souverän und routiniert sind die einzelnen Kompositionen gelungen, ohne dabei dieses Quäntchen unschuldiger Naivität der Anfangstage zu verlieren. Ohrwürmer mit Botschaft gibt es derzeit ohnehin zu wenige - da schadet es nicht, wenn eine Band „g‘scherter Steirer“ sich um das Wohl der Menschen zu kümmern versucht. Live zu sehen sind Gnackwatschn am 8. März im Wiener WUK, am 9. März im Gewölbekeller Judenburg, am 13. März im Grazer ppc, am 16. März im Warehouse St. Pölten, am 6. Juli beim Stadtfest in Saalfelden, am 13. Juli am Fohnsdorfer Hauptplatz und 9. August beim Picture On Festival im burgenländischen Bildein. Weitere Infos und Karten unter www.gnackwatschn.at.