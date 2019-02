Frühling schickt warme Grüße mit bis zu 15 Grad!

Zweistellige Temperaturen ab Freitag

Tagsüber steigt das Thermometer dann permanent an. Bereits am Freitag warten zweistellige Temperaturen rund um Wien und Graz. Am Samstag und Sonntag kann man „den Kaffee dann schon im Freien genießen“, bestätigt UBIMET-Meteorologe Manfred Spatzierer gegenüber der „Krone“. Vor allem vom Bodensee bis zum Neusiedler See steigen die Temperaturen bis auf 15 Grad.