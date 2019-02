Hotel-Überbuchung sorgte bei Kärntnern für Ärger

Nach Ankunft am Flughafen im türkischen Antalya wurde Familie S. mitgeteilt, dass ihr Hotel überbucht sei, sie in einem anderen 5-Sterne-Haus untergebracht wird. „Dieses Hotel war in die Jahre gekommen, hatte weit nicht den Standard, den das von uns reservierte gehabt hätte. Im Internet haben wir sogar gesehen, dass der Preis für dieses Hotel bedeutend niedriger ist als jener, den wir bezahlt haben“, so die enttäuschten Leser. Die Kärntner reklamierten, erhielten jedoch keine Antwort und baten um Hilfe.