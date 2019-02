Strom aus der Sonne für den Haushalt nutzen.

So einfach geht‘s:

Auf joulie.at stellen Sie sich in 5 Minuten und in nur wenigen Schritten mit dem Konfigurator Ihre perfekte Photovoltaikanlage zusammen und genießen noch jede Menge andere Vorteile. Sie erhalten alles für Ihr Photovoltaik-System: Photovoltaikanlage, Batteriespeicher, Warmwasser, Stromvertrag für Bezug und für Einspeisung und ganz besonders den „joulie“-Optimierungs-Assistenten, der Ihren Eigenverbrauch maximiert. Das intelligente Energiemanagement-System sorgt dafür, dass der eigene Haushalt auch den meisten selbst produzierten Strom selber verbraucht. Das Rundum-Paket beinhaltet außerdem eine smarte Handy-App mit Visualisierung der Energieströme im Haus, einem Energiespar-Modus und Alarmfunktion. So haben Sie alles im Blick.