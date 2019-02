Iraschko-Stolz vor Heim-WM mit Lungenentzündung

Sportverbot

Iraschko-Stolz dürfe in dieser Woche noch keinen Sport machen, könne bei entsprechendem Heilungsverlauf nächste Woche aber wieder mit dem Training beginnen, hieß es in einer ÖSV-Mitteilung. Ihr Antreten beim Weltcup in Oberstdorf (16./17. Februar) sei noch fraglich. Bis zur Heim-WM sollte sie „aber sicher wieder fit sein“, so der Skiverband. Das erste Damen-Training auf der Seefelder WM-Schanze ist am 25. Februar, am Tag vor dem Teambewerb, angesetzt.