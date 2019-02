Ganz Italien ist verliebt in Andrea Bocellis Sohn

„Bin noch Musikstudent“

„Ich bin noch ein Musikstudent am Konservatorium der Stadt Lucca. Ich bin über die große Chance glücklich, die ich hier in Sanremo habe. Ich hoffe auf eine Sängerkarriere. Wenn ich es nicht schaffe, gibt es immer noch die Traktoren unseres Landwirtschaftsunternehmens in der Toskana“, scherzte Matteo Bocelli.