Steirerin wartete vergeblich auf Gratis-Paket

Vor Weihnachten warb ein Versandhaus damit, für seine Kunden ein Gratis-Paket im Lager versandfertig stehen zu haben. In den Genuss sollten all jene kommen, die eine Bestellung aufgeben und auf den Bestellschein einen mitgesandten Aufkleber anbringen. Es handelte sich dabei eigentlich um ein Gewinnspiel, bei dem laut Werbung Markenprodukte ausgelobt wurden, von der Taschenlampe bis zum Fernseher. Auch Margit T. orderte in Erwartung des Geschenks. Erhalten hat die Steirerin aber nur ihre Bestellung samt Rechnung, vom Gratis-Paket keine Spur. „Es geht mir weniger um das Gerät, als um die Tatsache, dass man nicht etwas versprechen sollte, wenn man es trotz garantierter Gewinnzusage nicht erhält“, bat uns die Steirerin empört um Unterstützung.