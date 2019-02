Mehrfachidentitäten: Kickl begrüßt Datenaustausch

Der Innenminister bringt auch ein Beispiel, welches die Notwendigkeit des Datenaustauschs zeigen soll: „Nehmen wir an, ein Verdächtiger wird in einem EU-Staat im Schengener Informationssystem wegen Mordes zur Fahndung ausgeschrieben und sucht in einem anderen Land unter falscher Identität um Asyl an, wo er im Eurodac-System erfasst wird. Derzeit findet kein Abgleich zwischen dem Schengener Informationssystem und Eurodac statt. In Zukunft werden SIS (Schengener Informationssystem , Anm.) und Eurodac (zentrales Asylwerer-Identifizierungssystem, Anm.) mittels Fingerabdrücken gegeneinander abgeglichen und der Identitätsmissbrauch dadurch sofort offenkundig.“