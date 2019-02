Einbrecher suchten Schulen heim: Geld, Laptops weg

Über ein Fenster waren die Täter zunächst in die Volksschule eingestiegen. „Im Inneren brachen sie mehrere Türen auf, stahlen Laptops aus den Klassen“, schildert ein Polizist. In der Direktion der angrenzenden Mittelschule tobten sich die Kriminellen dann aus: Sie zerlegten einen Kasten völlig und rissen einen Wandtresor aus seiner Verankerung. „Es war nur noch Kleinholz übrig“, so der Ermittler. Dort erbeuteten sie Bargeld und machten sich mit ihrer Beute davon. Die Schadenshöhe wird derzeit noch erhoben.