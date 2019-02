Ungewöhnlich: Rendi-Wagner schwänzt SP-Parteitag

Auf Nachfrage ließ Dornauer am Mittwoch leise Kritik an der seltenen Anwesenheit Rendi-Wagners in Tirol durchklingen. Es sei sein „Wunsch“, dass die Vorsitzende auch einmal nach Tirol komme - und nicht nur für ein paar Stunden, sondern auch über mehrere Tage. „Das sage ich in aller Deutlichkeit“, so Dornauer. Früher sei das üblich gewesen. Diesen Wunsch habe er bereits vor rund einem Jahr in Wien deponiert.