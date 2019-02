ÖSV-Präsident Schröcksnadel bereitet Abschied vor

Man müsse einen guten Zeitpunkt suchen, aber es stehe fest, dass der Zeitpunkt jetzt dann bald einmal kommen werde. „Das hätte ich vor fünf Jahren so noch nicht gesagt“, so Schröcksnadel. Der Skisport sei sein Leben und würde ihn jung halten, erklärte er. „Mir macht die Arbeit nichts, und wenn es so wäre, dann müsste ich es eh lassen.“