Gruber und Denifl kämpfen um letzten WM-Platz

In Lahti nicht mit dabei sind nämlich der Gesamt-Weltcup-Dritte Franz-Josef Rehrl, Martin Fritz, Lukas Klapfer und Lukas Greiderer, die allesamt ab Sonntag einen WM-Vorbereitungskurs in Oberstdorf absolvieren. Fünfter Fixstarter vorbehaltlich Absegnung des ÖSV-Präsidiums ist Mario Seidl. Der zweifache Saisonsieger hat sich von seiner fiebrigen Erkältung erholt und steigt in Lahti wieder in den Weltcup ein.