„The Lego Movie 2“: Das Böse kommt aus dem All

Dieses ziemlich abgehobene Lego-Abenteuer mit seinem schrägen Figurenarsenal macht erneut Riesenspaß, schüttet es doch ein Füllhorn an extraterrestrischen Ideen über uns aus und weckt Erinnerungen an Kindheitstage, als wir am Boden sitzend selbst noch die Architekten unseres kleinen Lego-Reichs waren.