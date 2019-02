Update macht VW Passat zum Technik-Star im Konzern

„Meilenstein auf dem Weg zum autonomen Fahren“

Hohes Augenmerk legten die Entwickler auf die Assistenzsysteme. Sie werden künftig unter der neuen Dachmarke IQ.DRIVE gebündelt. So fährt der Passat als erstes Modell im Volkswagenkonzern mit dem „Travel Assist“. In ihm sieht VW „einen Meilenstein auf dem Weg zum autonomen Fahren“: Reagierte die automatische Abstandregelung mit der zuvor eingestellten Geschwindigkeit bislang nicht auf Temposchilder, Ortschaften, Kurven, Kreisverkehre und Kreuzungen, soll der Travel Assist all diese Situationen automatisch beherrschen. Der „Travel Assist“ verspricht teilautomatisiertes Fahren von 0 bis 210 km/h.