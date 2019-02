Weiter eisernes Schweigen über KRAGES-Vergleich

Nachdem ein direkter Brief an die Direktion und Nachfragen kein Ergebnis brachten, hat VP-Klubobmann Christian Sagartz einen offenen Brief an die KRAGES geschrieben. In diesem wird dazu aufgefordert, „die Kosten und Zahlungen des Vergleiches mit dem ehemaligen Geschäftsführer offenzulegen“. Die Gesellschaft hatte im Dezember 2018 ihren Rechtsstreit mit René Schnedl mit einem Generalvergleich beendet. Details wurden nicht bekanntgegeben.