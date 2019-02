Shootingstar Shiffrin ist (k)eine neue Lindsey

Werbe-Ikone

„Barilla als Kopfsponsor, dazu Atomic, Oakley, Reusch, Bose, Longines, Visa. Und noch einige andere, die mir grad nicht einfallen“, so Manager Kilian Albrecht. Und nach dem gestrigen WM-Titel Nummer vier stehen die nächsten Firmen schon in den Startlöchern. Verständlich. Sexy und erfolgreich - die beste Kombination für potenzielle Geldgeber. Und dann noch wahnsinnig sympathisch. Was will man(n) mehr?