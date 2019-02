Falco: Die legendärsten Aufnahmen des Austro-Stars

„In Wien werd‘ i erst don unsterblich sei, wenn i tot bin.“, Falco war in vielerlei Hinsicht seiner Zeit voraus. Auch mit diesem Zitat wie auch dem passenden Song „Muss ich den sterben, um zu leben?“, behielt die Ikone Recht. Heute, am 6. Februar, vor genau 21 Jahren ist der mit bürgerlichen Namen getaufte Johann aka „Hans“ Hölzel in der Dominikanischen Republik bei einem Autounfall tötlich verunglückt, während seine Kunstfigur Falco endlich die Ehre zuteil wurde, die beide zu Lebzeiten verdient hätten. Für alte wie auch neue Fans haben wir nochmal seine größten Hits sowie unvergessliches Videomaterial zusammengestellt. Lassen Sie Falco in Ihren vier Wänden nochmal in voller Lautstärke aufleben.