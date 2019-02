Kampf gegen Drogen: 400 zusätzliche Therapieplätze

Die tragische Serie von Todesfällen wegen Drogen zwingt das Land zum Handeln. 51 Personen ließen in den vergangenen drei Jahren ihr Leben. Auffallend dabei: In allen Fällen seien auch Beruhigungsmittel eingenommen worden, die zu Atemlähmung geführt haben, heißt es. Die „völlig unkritische Einnahme“ und „der Mix von bis zu 13 Substanzen“ verwundern. Gesundheitsreferentin Beate Prettner: „Das hat es so noch nicht gegeben. Wir schauen uns jeden Fall an.“