Die letzte Amtszeit von König Aksel Svindal

Ausnahmezustand

Svindal ist am rechten Knie lädiert, wird nach der WM seine große Karriere (vier Olympia-Medaillen, acht WM-Titel, zwei Gesamt-Weltcup-Siege) beenden. „Ich möchte es genießen. Ich möchte aber auch eine Medaille“, sagt Aksel, der 2007 in Åre Doppel-Weltmeister war. Kumpel Jansrud zog sich beim Griff ins Kitzbüheler Eis zwei Brüche in der Mittelhand zu. Er ist ebenfalls angeschlagen, für ihn steht aber sowieso fest: „Wenn Aksel seine letzten Rennen bestreitet, muss und wird Norwegen stillstehen. Jeder Norweger sollte vor dem Fernseher Platz nehmen.“