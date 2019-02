Mikaela Shiffrin stieg gleich in ihre Gold-Schuhe

Mikaela saß bei der Presse-Konferenz auf der Bühne im vorgesehenen Sofa - und ließ ihre Schuhe sprechen. In goldenem Fußwerk war die Amerikanerin nach ihrem ersten Erfolg beim ersten WM-Rennen in Åre zu ihrem ersten Sieger-Interview gekommen! Und zeigte so der Ski-Welt noch bevor sie am Abend am Hauptplatz des schwedischen Ski-Ortes ihre Gold-Medaille erhielt, wer bei diesen Titelkämpfen die goldensten Fußstapfen hat.