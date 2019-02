Polizei vor dem Kollaps

Und sie geizen nicht mit Beispielen: Sonderstreifen im Tennengau oder Zell am See müssen gestrichen werden, damit an Wochenenden überhaupt Personal vorhanden ist. Tamsweg: „Sonderstreifen vor allem an Wochenenden sind schon seit Jahren nicht möglich.“ Und in der Stadt Salzburg geht es ohnehin seit langem drunter und drüber: Clans kämpfen um die Revieraufteilung im Suchtgifthandel, kriminelle Strukturen breiten sich im Sicherheits-Vakuum immer mehr aus. Hier ist die Lücke zwischen Planstellen am Papier (486) und tatsächlich verfügbaren Beamten besonders groß: Nur 399 Polizistinnen und Polizisten stehen hier zur Verfügung. Für Prävention gibt es keine Kräfte.