Oberösterreicher (16) im Rennen um Sonys Fotopreis

Der „Sony World Photography Award“ setzt sich aus vier Kategorien zusammen: Neben dem Wettbewerb für Zwölf- bis 19-Jährige, in der es Weigls Foto „Fallen Out of the World“ in die Shortlist geschafft hat, gibt es auch noch die Kategorien „Professional“, „Open“ und „Student“. Mit insgesamt 326.997 Einreichungen aus 195 Ländern habe man heuer die meisten Einreichungen in der Geschichte des Wettbewerbs erhalten, heißt es seitens der World Photography Organisation.