Nach Panne in Wien werden Sicherheitsleute geprüft

Nach Wiener Panne wurde in Vordernberg reagiert

Die Antwort von Kickl enthüllt, dass in Vordernberg tatsächlich auf den Wiener Skandal reagiert worden ist: Seit 23. November 2018 muss die G4S von ihren Mitarbeitern am Standort nicht mehr nur den Strafregisterauszug fordern, sondern sie einer umfassenden Sicherheitsüberprüfung nach Paragraf 55 des Sicherheitspolizeigesetzes unterziehen lassen.