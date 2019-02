Ex-Supermodel lebt heute verarmt auf der Straße

Urbano: „Ich bin so müde vom Überlebenskampf“

Doch als sie ihren Ehemann kennenlernte, ging es mit der ehemaligen Schönheit steil bergab. Sie habe den gemeinsamen teuren Lebensstil finanziert, doch am Ende habe er sie verlassen. Sie habe zu diesem Zeitpunkt nur noch die Kleidung, die sie am Leib trug, besessen. Danach sei sie der Reihe nach aus Wohnungen geflogen, weil sie die Miete nicht bezahlen konnte. Nun ist sie obdachlos. Wenn sie nicht bei Freunden auf der Couch schlafen kann, übernachtet sie in Foyers von Banken. „Ich will leben, nicht überleben. Ich bin so müde vom Überlebenskampf und davon, um Geld zu betteln. Die Leute verlassen mich und das überrascht mich nicht“, so Urbano.