Stürmer gefunden? Rapid hat Badji an der Angel

Doch offenbar kam am Dienstag Bewegung in die festgefahrenen Gespräche: Am Nachmittag brach Djurgardens seine Zelte im Trainingslager auf Gran Canaria ab, reiste zurück in die Heimat. Nicht an Bord war laut schwedischen Journalisten, die ebenfalls im Flieger saßen, Badji - dieser war nach Wien abgehoben, um am Mittwoch in Hütteldorf finale Gespräche zu führen. Was Djurgardens-Sportchef Bosse Andersson bereitwillig bestätigte, während sich Rapids Sportchef Fredy Bickel bedeckt hielt: „Von mir gibt es zu diesem Thema keinen Kommentar.“