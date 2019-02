Bereits 17 Masern-Erkrankte in der Steiermark

Spur führt in die Ukraine

Die Krankheit dürfte von ukrainischen Touristen nach Salzburg gebracht worden sein. Dort steckte sich ein 15-jähriger Steirer im Skiurlaub an, er besuchte Tage später die Grazer Kinderklinik und steckte weitere Kinder an - seitdem sind Ärzte und Gesundheitsbehörden stark gefordert. In der Volksschule Anger bei Weiz und im Grazer Carneri-Gymnasium gibt es Krankheitsfälle, daher müssen ungeimpfte Schülerinnen und Schüler für einige Wochen zu Hause bleiben.